Influencer 23enne arrestata | È la leader di una banda criminale che traffica cannabis e ricicla denaro

Sarebbe lei, secondo l’accusa, la mente di un’operazione di traffico di cannabis e riciclaggio di denaro su scala interstatale. Si chiama Melissa Said ed è un’influencer brasiliana da 340.000 follower su Instagram. La donna è stata arrestata: era in fuga da mercoledì 22, quando la Polizia civile di Bahia, nel nord-est del Brasile, ha perquisito cinque sue proprietà. Lo scrive il quotidiano Correio. Said, 23 anni, secondo le autorità sarebbe la leader di una banda criminale organiazzata. La 23enne si nascondeva nella casa di un’amica a Bahia: le indagini su di lei sono iniziate nel nel 2024. Sempre secondo le autorità, Said promuoveva l’uso di stupefacenti sui suoi canali social: “È emerso che, oltre a promuovere l’uso e la vendita di droga, gestiva anche la distribuzione di stupefacenti a Bahia, con fornitori a San Paolo”, le parole del direttore del Dipartimento statale per la prevenzione e la repressione del traffico di droga, Ernandes Junior. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

