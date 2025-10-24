Infermieri dall’Uzbekistan per gli Ospedali in Lombardia Fontana risponde alle perplessità dei cittadini
In Lombardia i primi 10 infermieri dall’Uzbekistan, le perplessità dai social e la replica del presidente Fontana: in Lombardia non ci sono, per questo abbiamo attivato collaborazioni internazionali. Ieri lo stesso presidente della giunta regionale della Lombardia, Attilio Fontana, ha dato il benvenuto al primo gruppo di dieci infermieri arrivato dall’Uzbekistan, grazie al programma di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
News recenti che potrebbero piacerti
Il senatore Garavaglia ha bocciato l'importazione di infermieri dall'estero con un "atteggiamento neocolonialista" e propone invece l'istituzione di una scuola superiore per assistente infermiere. Tuttavia questa figura non risolve la carenza e rischia di non valori - facebook.com Vai su Facebook
“LA SALUTE INIZIA DALL’ASCOLTO”: GLI INFERMIERI INCONTRANO I CITTADINI AL CENTRO COMMERCIALE LE MURA . Leggi qui la notizia https://tinyurl.com/5n85awwv - X Vai su X
Infermieri dall’Uzbekistan per gli Ospedali in Lombardia, Fontana risponde alle perplessità dei cittadini - In Lombardia i primi 10 infermieri dall’Uzbekistan, le perplessità dai social e la replica del presidente Fontana: in Lombardia non ci sono, per questo ... Secondo ilnotiziario.net
Dall’Uzbekistan alla Lombardia, ecco i primi infermieri: “Azione concreta contro carenza di personale” - Il governatore: l’obiettivo è incrementare gli stipendi per queste professionalità in modo da riuscire a rendere attrattivo lavorare all’interno del nostro sistema sanit ... Lo riporta msn.com
Lombardia porta infermieri sudamericani negli ospedali regionali - La Lombardia porta gli infermieri sudamericani nelle strutture sanitarie regionali. Si legge su ansa.it