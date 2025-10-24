Infermieri dall’Uzbekistan per gli Ospedali in Lombardia Fontana risponde alle perplessità dei cittadini

In Lombardia i primi 10 infermieri dallUzbekistan, le perplessità dai social e la replica del presidente Fontana: in Lombardia non ci sono, per questo abbiamo attivato collaborazioni internazionali. Ieri lo stesso presidente della giunta regionale della Lombardia, Attilio Fontana, ha dato il benvenuto al primo gruppo di dieci infermieri arrivato dall’Uzbekistan, grazie al programma di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

