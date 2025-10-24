Indisciplinati in strada In nove mesi multe per 3,9 milioni di euro

di Giovanni Fiorentino Nei primi nove mesi di quest’anno sono state accertate su tutto il territorio del circondario Empolese Valdelsa multe per un totale complessivo di 3.944.453,54 euro, di cui circa un terzo a Empoli (che precede Fucecchio e Certaldo). Al contempo, la cifra effettivamente incassata dai Comuni in termini di contravvenzioni nel periodo sopracitato ammonta a 2.221.129,90 euro, per un importo che contiene tuttavia anche incassi relativi al "Pre-ruolo 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024"). Questi gli ultimi dati inerenti le sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada in tutta l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa dalla polizia municipale, pubblicati pochi giorni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

