Da un lato lo sguardo verso il mondo, dall’altro le radici ben piantate a Bergamo: concluso l’accordo per la joint-venture strategica in terra indiana con la Ergomatic Automation India Ltd (ora Indeva Ergomatic India Pvt. Ltd.), la Scaglia Indeva di Val Brembilla nel prossimo futuro vivrà una svolta epocale che la porterà al trasferimento a Sorisole. L’area individuata da tempo è quella dell’ex Gres, per la più classica delle operazioni “win-win” che consentirà all’azienda di avere spazi più moderni e idonei alle necessità produttive attuali e al territorio di recuperare un sito industriale dismesso, creando oltretutto nuovi collegamenti logistici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Indeva trasloca a Sorisole, ruspe in azione all’ex Gres: “Cercavamo spazi e più sostenibilità, riqualificata tutta l’area”