Il rilancio dell’ex fabbrica di botti Peveralli langue e l’area dismessa, stretta tra la stazione ferroviaria e il tratto urbano della via Emilia, diventa di nuovo terra di nessuno e zona privilegiata per l’intrusione di sconosciuti che probabilmente la utilizzano come luogo di ricovero provvisorio e, non è escluso, anche come base per il micro spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri mattina, passando per il lato dell’ex stabilimento sorto nel 1922 lungo via Adda, era visibile un’apertura, con un pannello di legno spostato evidentemente da alcune persone. La prova è che, pochi istanti dopo, è comparsa dall’interno dell’area dove svetta lo “scheletro“ del vecchio insediamento industriale una persona che, senza nessun timore di essere in qualche modo scoperta, si è affacciata al pertugio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incursioni all’ex Peveralli. La riqualificazione è al palo