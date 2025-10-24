Incremento del monte orario il direttore generale dell’Asp incontra i dipendenti
Chiarimenti e rassicurazioni per i dipendenti dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Il direttore generale Giuseppe Capodieci ha incontrato una delegazione di assistenti amministrativi per affrontare la questione dell’incremento dell’orario settimanale da 18 a 24 ore, tema al centro del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
