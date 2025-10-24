Incontro su Appalti e Ccnl | principio equivalenza apre a qualità

Anteprima24.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Una norma che segna un importante cambiamento nel mondo degli appalti e riconosce che non esiste un solo modello contrattuale valido, ma che coesistono più contratti collettivi, purché rispondano a criteri di qualità, coerenza e tutela dei lavoratori. È il principio di equivalenza contrattuale una delle novità introdotte dal codice degli appalti e ripresa dal correttivo appalti e dalle linee guida Anac, un tema sul quale questa mattina si è tenuto l’evento “Appalti e Ccnl: dal principio di equivalenza alla sua attuazione concreta”. Organizzato da FonARCom, il fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua, scelto da oltre 260mila aziende e più di 1,7 milioni di lavoratori, l’incontro è stato promosso nell’ambito della Convention dei consulenti del lavoro che si svolge nella Stazione marittima di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

incontro su appalti e ccnl principio equivalenza apre a qualit224

© Anteprima24.it - Incontro su Appalti e Ccnl: principio equivalenza apre a qualità

Altre letture consigliate

Appalti: principio della fiducia reciproca e risvolti operativi - 427 del 15 gennaio 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania si è pronunciato sul ricorso presentato dalla società Siram S. Come scrive diritto.it

Appalti pubblici e CCNL: aumenta il rischio di contenzioso per le imprese - Il decreto correttivo del Codice degli appalti pubblici suscita preoccupazioni tra le imprese inerenti l’assetto delle relazioni industriali e le concrete tutele di lavoratori. Riporta ipsoa.it

Appalti: servizi intellettuali senza indicazione di costi manodopera e Ccnl -2- - 16146/2025 il Tar Lazio ha respinto il ricorso contro l'aggiudicazione di un appalto di servizi intellettuali, confermando la validita' di ... Si legge su borsaitaliana.it

Cerca Video su questo argomento: Incontro Appalti Ccnl Principio