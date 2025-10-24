Incontro su Appalti e Ccnl | principio equivalenza apre a qualità
Tempo di lettura: 3 minuti Una norma che segna un importante cambiamento nel mondo degli appalti e riconosce che non esiste un solo modello contrattuale valido, ma che coesistono più contratti collettivi, purché rispondano a criteri di qualità, coerenza e tutela dei lavoratori. È il principio di equivalenza contrattuale una delle novità introdotte dal codice degli appalti e ripresa dal correttivo appalti e dalle linee guida Anac, un tema sul quale questa mattina si è tenuto l’evento “Appalti e Ccnl: dal principio di equivalenza alla sua attuazione concreta”. Organizzato da FonARCom, il fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua, scelto da oltre 260mila aziende e più di 1,7 milioni di lavoratori, l’incontro è stato promosso nell’ambito della Convention dei consulenti del lavoro che si svolge nella Stazione marittima di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
