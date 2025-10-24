Incontro d' autunno del Distretto 108A dei Lions Club a Chieti
Domenica 26 ottobre il teatro Marrucino di Chieti ospiterà un importante momento associativo del Lions Club Chieti Host, ovvero l'incontro d'autunno del Distretto 108A dei Lions Club. Il tema dell'incontro è: «Diamo valore al nostro essere Lions: la conoscenza e lacomunicazione come strumenti di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
