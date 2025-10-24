Incontro d' autunno del Distretto 108A dei Lions Club a Chieti

Chietitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 ottobre il teatro Marrucino di Chieti ospiterà un importante momento associativo del Lions Club Chieti Host, ovvero l'incontro d'autunno del Distretto 108A dei Lions Club. Il tema dell'incontro è: «Diamo valore al nostro essere Lions: la conoscenza e lacomunicazione come strumenti di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Il Distretto turistico dei Laghi accende l'autunno - STRESA — I faggi si tingono d'oro, i castagni virano al borgogna, le betulle esplodono in tonalità aranciate. Si legge su repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Incontro D Autunno Distretto