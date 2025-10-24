Incontra la ex in un appartamento e la violenta insieme a un collega | due operai in carcere

L’episodio nel quartiere genovese della Foce: i due avrebbero picchiato e stuprato una 27enne che poi ha denunciato alla polizia. La gip convalida il fermo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

