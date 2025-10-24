Incidente tra via Lago Isoletta e via Notturno una residente | Accade di continuo è pericoloso FOTO
L’incidente avvenuto a un incrocio di via Lago Isoletta e via Notturno che ha fatto finire in ospedale le due conducenti, non è il primo che si verifica su quel tratto di strada. Lo denuncia una residente che alla nostra redazione invia alcune foto di uno dei tanti scontri che si sarebbero. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
