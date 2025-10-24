Incidente sull' autostrada Torino-Milano a Settimo Torinese | tamponamento tra due auto una prende fuoco Coda per due ore
Un incidente ha provocato forti problemi di traffico sull'autostrada Torino-Milano, in direzione del capoluogo piemontese, nella prima mattinata di oggi, venerdì 24 ottobre 2025. Si è trattato del tamponamento tra due auto che viaggiavano in corsia di sorpasso avvenuto all'altezza dello svincolo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
