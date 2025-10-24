Incidente sulla Cassia Sud a Vetralla | si ribalta un’ape ferito il conducente

Incidente intorno alle 12,30 di oggi lungo la Cassia sud a Vetralla, all’altezza della casa cantoniera nel curvone prima dell’ingresso in paese per chi arriva da Viterbo.Un ape Piaggio si è ribaltato dopo lo scontro con un auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. Il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

