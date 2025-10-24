Incidente sul raccordo Arezzo–Battifolle | una donna di 50 anni trasportata in ospedale

Alle ore 10.46 di questa mattina è stato attivato il 118 dell'ASL Toscana Sud Est per un incidente stradale avvenuto lungo il raccordo Arezzo–Battifolle, che ha coinvolto due veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Bianca di Arezzo, i Vigili del Fuoco e la Polizia municipale per i rilievi e la gestione della viabilità. Una donna di 50 anni è stata trasportata in codice 2 (condizioni di media gravità) all' ospedale San Donato di Arezzo.

