Incidente nel raccordo che porta al casello ferita una donna

Arezzo, 24 ottobre 2025 – Un impatto frontale si è verificato questa mattina poco dopo le 11 nel raccordo che porta al casello di Battifoll e per l'autostrada A1. L'incidente si è verificato all'altezza dell'abitato di San Giulian o, frazione di Arezzo. Sul posto l'ambulanza della Croce Bianca di Arezzo. I sanitari hanno preso in carico una donna di 50 anni che è rimasta ferita e che è stata trasportata all'ospedale San Donato in codice 2. È stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale. Il traffico della zona ha subito notevoli disagi . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente nel raccordo che porta al casello, ferita una donna

