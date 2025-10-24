Incidente nei pressi del cimitero a causare lo schianto una mancata precedenza | due donne in ospedale

E' di due donne ferite il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina nei pressi del cimitero del Pinocchio, ad Ancona. Lo schianto, poco dopo le 8.30, ha coinvolto due mezzi e sarebbe stato causato da una mancata precedenza. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che. 🔗 Leggi su Anconatoday.it