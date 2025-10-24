Incidente nei pressi del cimitero a causare lo schianto una mancata precedenza | due donne in ospedale
E' di due donne ferite il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina nei pressi del cimitero del Pinocchio, ad Ancona. Lo schianto, poco dopo le 8.30, ha coinvolto due mezzi e sarebbe stato causato da una mancata precedenza. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Altre letture consigliate
Incidente stradale sulla Siracusa-Catania Traffico rallentato nei pressi della galleria San Demetrio, in direzione Siracusa, a causa di un sinistro che ha coinvolto più veicoli. Sul posto sono intervenuti Polstrada, 118 e Anas per i rilievi e la gestione della viabili - facebook.com Vai su Facebook
Incidente tra scooter e auto a Villaricca, Mario Valletta muore a 39 anni - Un tragico incidente stradale ha strappato prematuramente alla vita Mario Valletta, 39 anni, deceduto nella serata di ieri, domenica 28 settembre, a Villaricca, nella provincia di Napoli. Si legge su fanpage.it