Incidente mortale lungo la Tiburtina | chiuso un tratto ad Avezzano

Chietitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una persona è deceduta in un incidente stradale che nel primo pomeriggio di venerdì 24 ottobre si è verificato sulla statale 5 “Tiburtina Valeria”. Il sinistro si è verificato in prossimità dello svincolo per Avezzano, all’altezza del km 111, e ha visto coinvolte due vetture secondo le prime. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

