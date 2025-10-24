Incidente mortale a Grignasco auto si schianta contro un muro | deceduta la donna alla guida

Novaratoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente mortale a Grignasco.É successo nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 ottobre, lungo la strada provinciale che collega il comune novarese a Borgosesia. Secondo le prime informazioni, un'auto è uscita di strada e si è schiantata contro un muro.Alla guida, c'era una donna di circa 90 anni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

