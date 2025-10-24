Incidente in centro una macchina si ribalta e una donna resta bloccata nell' abitacolo

Palermotoday.it | 24 ott 2025

Incidente in via Spaccaforno, una parallela di via Principe di Villafranca, dove la Fiat Panda guidata da una donna si è ribaltata ed è rimasta su un fianco in mezzo alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco anche per liberare la signora, bloccata nell'abitacolo. Avrebbe. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

