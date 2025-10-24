Incidente in A4 un uomo di 57 anni muore nello schianto tra Seriate e Grumello
Bergamo, 24 ottobre 2025 – Un 57enne ha perso la vita in un incidente avvenuto oggi in autostrada A4, alle 18.20, in uno dei tre schianti verificatisi nel tardo pomeriggio. Quello più grave si è verificato fra Seriate e Grumello del Monte in direzione Milano, pare per un furgone Scudo che si è schiantato contro il new jersey che separa le due carreggiate. Erano stati segnalati tre feriti gravi, uno dei quali, un uomo di 57 anni, che purtroppo non ce l’ha fatta. Ferito anche un 31enne. A causa dell’incidente ad un certo punto si sono formate cinque chilometri di coda, in aumento con il traffico su una sola corsia e il casello di Grumello del Monte chiuso in entrata in entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
