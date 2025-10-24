Incidente frontale a Monguzzo

Quicomo.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente avvenuto poco dopo le 7.45 di stamattina, 24 ottobre, ha mandato in tilt la viabilità a Monguzzo. Due auto si sono scontrate in maniera pressoché frontale mentre percorrevano in direzioni opposte via Vallassina. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un'ambulanza del Lariosoccorso. 🔗 Leggi su Quicomo.it

