Incidente frontale a Monguzzo
Un incidente avvenuto poco dopo le 7.45 di stamattina, 24 ottobre, ha mandato in tilt la viabilità a Monguzzo. Due auto si sono scontrate in maniera pressoché frontale mentre percorrevano in direzioni opposte via Vallassina. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un'ambulanza del Lariosoccorso. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Incidente a Monguzzo sulla Vallassina: due feriti - Alle ore 8:10 di questa mattina venerdì 24 Ottobre, le squadre di soccorso sono intervenute con urgenza sulla Via Vallassina, nel comune di Monguzzo, a seguito di un incidente stradale. Scrive valtellinanews.it