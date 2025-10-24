Incidente con un giovanissimo pedone investito | soccorsi in azione
Paura per un giovanissimo pedone investito a Oggiono. I soccorsi del 118 sono infatti dovuti intervenire con urgenza alle ore 17 di oggi, venerdì 24 ottobre, per un incidente stradale avvenuto lungo via Vittorio Veneto nel quale sarebbe stato travolto un ragazzino di soli 15 anni. Ancora. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
#Incidente nel #Casertano, morto giovanissimo - Il fratello 19enne è ancora ricoverato all’Ospedale Cardarelli di Napoli - facebook.com Vai su Facebook
Verona, pedone investito sul Lungadige Galtarossa: è grave - Grave incidente questa mattina lunedì 20 ottobre a Verona: verso le 9. Lo riporta veronaoggi.it
Pedone 29enne investito sulle strisce in lungadige Galtarossa, è grave: cosa è successo - Pedone investito da un furgone mentre attraversa sulle strisce in lungadige Galtarossa a Verona, ricoverato in codice rosso. Segnala veronaoggi.it
Incidente in corso Emanuele Filiberto: giovane pedone investito e trasportato in ospedale - L'ultimo incidente in ordine di tempo è avvenuto questa mattina, venerdì 17 ottobre, in corso Emanuele Filiberto nel rione di Maggianico. Lo riporta leccotoday.it