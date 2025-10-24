Incidente all’alba sulla tangenziale ovest di Milano | due feriti e lunghe code
ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro tra Auto e Camion sulla A50. Traffico paralizzato e due uomini feriti: è questo il bilancio dell’incidente avvenuto poco prima delle 6 del mattino sulla Tangenziale Ovest di Milano (A50). Il sinistro si è verificato nel tratto compreso tra l’uscita 6 Sp 59 Corsico-Gaggiano e l’uscita 5 Ss 494 Vigevano-Lorenteggio, e ha visto il coinvolgimento anche di un camion, oltre a due autovetture. Intervento Immediato dei Soccorsi. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale per i rilievi e per gestire la viabilità. È intervenuta anche un’ambulanza dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), arrivata in codice verde. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
