Incidente all’alba sulla tangenziale ovest di Milano | due feriti e lunghe code

Dayitalianews.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro tra Auto e Camion sulla A50. Traffico paralizzato e due uomini feriti: è questo il bilancio dell’incidente avvenuto poco prima delle 6 del mattino sulla Tangenziale Ovest di Milano (A50). Il sinistro si è verificato nel tratto compreso tra l’uscita 6 Sp 59 Corsico-Gaggiano e l’uscita 5 Ss 494 Vigevano-Lorenteggio, e ha visto il coinvolgimento anche di un camion, oltre a due autovetture. Intervento Immediato dei Soccorsi. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale per i rilievi e per gestire la viabilità. È intervenuta anche un’ambulanza dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), arrivata in codice verde. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

incidente all8217alba sulla tangenziale ovest di milano due feriti e lunghe code

© Dayitalianews.com - Incidente all’alba sulla tangenziale ovest di Milano: due feriti e lunghe code

Leggi anche questi approfondimenti

Perde il controllo dell’auto sulla tangenziale Ovest, grave incidente ad Assago: coppia di svizzeri in fin di vita - Una coppia di cittadini svizzeri è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto oggi pomeriggio sulla tangenziale Ovest di Milano, all’altezza di Assago. fanpage.it scrive

incidente all8217alba tangenziale ovestScontro tra auto sulla Tangenziale Ovest, galleria chiusa e traffico in tilt - Il sinistro, avvenuto in prossimità del chilometro 4,000, ha causato disagi alla circolazione, fortunatamente, non si registrano feriti. Da leccenews24.it

Incidente a Benevento, scontro in Tangenziale tra auto e moto: morto un 56enne, ferite altre due persone - Scontro frontale ieri sera tra una moto di grossa cilindra una Kawasaki 1000 e una Citroen C3 sulla tangenziale ovest, nel tratto compreso tra rione Libertà e il rione Ferrovia. Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente All8217alba Tangenziale Ovest