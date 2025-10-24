Incidente alla Raffineria di Milazzo assolti cinque operai | Il fatto non sussiste

Si è concluso con una piena assoluzione il processo per l’incidente avvenuto il 15 settembre 2020 alla Raffineria Mediterranea di Milazzo, nel quale due capi turno rimasero gravemente ustionati durante la pulizia di uno scambiatore di calore.Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, presieduto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

