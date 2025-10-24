Incidente alla Raffineria di Milazzo assolti cinque operai | Il fatto non sussiste
Si è concluso con una piena assoluzione il processo per l’incidente avvenuto il 15 settembre 2020 alla Raffineria Mediterranea di Milazzo, nel quale due capi turno rimasero gravemente ustionati durante la pulizia di uno scambiatore di calore.Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, presieduto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Esercitazione dei Vigili del Fuoco all’ex raffineria IPLOM di Busalla: simulato un incidente chimico https://ligurianotizie.it/esercitazione-dei-vigili-del-fuoco-allex-raffineria-iplom-di-busalla-simulato-un-incidente-chimico/2025/10/23/622826/… via @LiguriaNotizi - X Vai su X
In corso il monitoraggio dell'Arpas per verificare se l'incidente possa aver provocato un'emergenza ambientale. Il sindaco di Sarroch Angelo Dessì, insieme agli assessori, ha incontrato in mattinata i responsabili della raffineria - VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
Incidente alla Raffineria di Milazzo: assolti 5 operai di una ditta esterna - Due lavoratori erano stati ustionati da un potente flusso di acqua calda. Secondo msn.com