Inchiesta Hydra William Alfonso Cerbo Scarface pentito | ora collabora con la giustizia

Milanotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è un nuovo pentito, ora collaboratore di giustizia, nell'inchiestaHydra’ sulla presunta alleanza tra mafie che opererebbe nel nord Italia. Si chiama William Alfonso Cerbo, detto Scarface, ai vertici del clan catanese dei Mazzei, e nelle ultime settimane ha confermato l'esistenza di un sistema. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

