Inchiesta Hydra il pentito tira in mezzo Fabrizio Corona | Rapporti con il clan mafioso dei Mazzei

Gaetano Cantarella, detto “Tano”, storico affiliato al clan Mazzei di Catania e incaricato di gestire gli affari del gruppo a Milano, avrebbe intrattenuto rapporti con l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Lo ha dichiarato William Alfonso Cerbo, detto “Scarface”, nuovo pentito nel maxi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

?MAFIA UNA E TRINA | ABBIATEGRASSO: due anni dopo l'inchiesta Hydra In dialogo: Mariella Sala (Avvocata) David Gentili (Comitato antimafia del Comune di Milano) Chiara Proietti D'ambra (Giornalista) in collegamento 24 Ottobre 2025 | 21:00 Sala Co - facebook.com Vai su Facebook

Milano, maxi inchiesta Hydra: nuove indagini in corso $milano $mafia $camorra $ndrangheta $cosanostra antimafiaduemila.com/home/mafie-new… - X Vai su X

Inchiesta Hydra, il pentito tira in mezzo Fabrizio Corona: "Ha rapporti con il clan mafioso dei Mazzei" - È ciò che William Alfonso Cerbo, detto Scarface, ha messo a verbale nel maxi procedimento Hydra della Dda di Milano e dei carabinieri ... Come scrive milanotoday.it

Inchiesta Hydra, William Alfonso Cerbo (Scarface) pentito: ora collabora con la giustizia - C'è un nuovo pentito, ora collaboratore di giustizia, nell'inchiesta ‘ Hydra ’ sulla presunta alleanza tra mafie che opererebbe nel nord Italia. Riporta milanotoday.it

Inchiesta Hydra, il pentito “Scarface” Cerbo svela il patto tra mafie in Lombardia: “Un’alleanza esiste davvero” - Colpo di scena nel maxi processo Hydra di Milano, l’ex boss catanese William Alfonso Cerbo racconta la rete tra Cosa Nostra, ’ndrangheta e camorra ... Da affaritaliani.it