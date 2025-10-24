Inchiesta Hydra | gli affari di Lele Mora all’Ortomercato e i rapporti tra Fabrizio Corona e lo ‘scomparso’ Cantarella
Milano, 24 ottobre 2025 – Ha deciso di pentirsi e di collaborare con la giustizia William Alfonso Cerbo, uno dei vertici del clan catanese dei Mazzei, e ha confermato in più verbali delle ultime settimane l'esistenza, ricostruita dalle indagini della Dda di Milano e dei carabinieri del Nucleo investigativo, di “un'alleanza” tra Cosa Nostra, 'ndrangheta e camorra, che sarebbe stata attiva tra Milano e Varese per fare “affari” e con legami anche col mandamento di Castelvetrano (Trapani), quello di Matteo Messina Denaro. L’alleanza tra camorra, ’ndrine e cosa nostra. Al via a maggio la maxi-udienza preliminare La novità è emersa nella maxi udienza del procedimento ‘Hydra’ di stamani a carico di 146 persone, davanti al gup Emanuele Mancini, nel corso della quale, come preannunciato, il procuratore Marcello Viola e i pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane hanno depositato atti di nuove indagini integrative, tra cui appunto i verbali del nuovo pentito Cerbo e riscontri con intercettazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
