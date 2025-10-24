La Chiesa anglicana del Nordamerica (ACNA), nata nel 2009 come costola conservatrice scissionista della Chiesa episcopale statunitense, è scossa da un’inchiesta che coinvolge i suoi vertici per presunti abusi sessuali e di potere. A rivelarlo è il Washington Post, che ha ottenuto in esclusiva un atto formale di accusa ecclesiastica contro l’attuale arcivescovo Stephen Wood. Secondo quanto riportato dal quotidiano statunitense, Wood, 62 anni, sposato e padre di quattro figli, è accusato da Claire Buxton, ex responsabile dei programmi per l’infanzia della sua parrocchia, di aver tentato di baciarla con la forza nel suo ufficio nell’aprile 2024, due mesi prima della sua elezione alla guida della denominazione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Inchiesta del Washington Post: accuse di abusi contro l’arcivescovo della Chiesa anglicana del Nordamerica