Incendio nella scuola elementare evacuati tutti i bambini | il rogo spento dagli operai

Milanotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di paura in una scuola elementare nel Milanese, dove questa mattina - 24 ottobre - è scoppiato un incendio. Tutti i bambini sono stati fatti evacuare. Le fiamme sono divampate nella scuola Ungaretti di Melzo, a partire dalla copertura dell'edificio al quale gli operai stavano lavorando. 🔗 Leggi su Milanotoday.it



