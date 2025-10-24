Incendio nella scuola elementare evacuati tutti i bambini | il rogo spento dagli operai
Attimi di paura in una scuola elementare nel Milanese, dove questa mattina - 24 ottobre - è scoppiato un incendio. Tutti i bambini sono stati fatti evacuare. Le fiamme sono divampate nella scuola Ungaretti di Melzo, a partire dalla copertura dell'edificio al quale gli operai stavano lavorando. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
