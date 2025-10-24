Incendio nella redazione di 42esimo Parallelo a Roma | la società ha prodotto Magma il film su Piersanti Mattarella – Video
Un incendio è scoppiato nella mattinata di giovedì 23 ottobre nella redazione di 42esimo Parallelo, all’ultimo piano di un palazzo di piazza Risorgimento a Roma. Gli uffici sono ora completamente distrutti distrutti. Evacuate anche le persone che si trovavano all’interno di un b&b al piano sottostante. E ora si indaga sulle cause del rogo. “Intorno alle 7 la persona addetta alla pulizie ha visto uscire del fumo, ha aperto la porta della redazione e le fiamme erano già alte” spiega Mauro Parissone, tra i soci fondatori di 42esimo Parallelo. “Le cause sono imprecisate, al momento non possiamo dire null’altro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ad una settimana dal pauroso incendio avvenuto in un'abitazione di Salve, è giunta alla nostra redazione la lettera di una telespettatrice che ha vissuto in prima persona quei momenti. Parole commoventi in cui descrive nei minimi dettagli quanto accaduto, rin - facebook.com Vai su Facebook
Roma, incendio a piazza Risorgimento: brucia lo studio televisivo - Nella mattina di oggi, giovedì 23 ottobre, un incendio ha colpito la redazione di "42° Parallelo", specializzata nella ... Come scrive msn.com
Paura a piazza Risorgimento: fiamme nella redazione di 42° Parallelo. Cinque salvati dalle finestre - Un incendio è scoppiato in mattinata nella redazione che si trova all'ultimo piano di un palazzo di piazza Risorgimento a Roma. Scrive msn.com