Incendio nella redazione di 42esimo Parallelo a Roma | la società ha prodotto Magma il film su Piersanti Mattarella – Video

Un incendio è scoppiato nella mattinata di giovedì 23 ottobre nella redazione di 42esimo Parallelo, all’ultimo piano di un palazzo di piazza Risorgimento a Roma. Gli uffici sono ora completamente distrutti distrutti. Evacuate anche le persone che si trovavano all’interno di un b&b al piano sottostante. E ora si indaga sulle cause del rogo. “Intorno alle 7 la persona addetta alla pulizie ha visto uscire del fumo, ha aperto la porta della redazione e le fiamme erano già alte” spiega Mauro Parissone, tra i soci fondatori di 42esimo Parallelo. “Le cause sono imprecisate, al momento non possiamo dire null’altro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

