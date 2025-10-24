Incendio in una villetta a Sommacampagna | due famiglie evacuate nella notte
Si sono vissuti momenti di paura durante la scorsa notte a Sommacampagna, dove un incendio è divampato all’interno della taverna di una villetta situata in via Guastalla. Le fiamme si sono sviluppate intorno all’una di notte tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre, costringendo all’intervento due. 🔗 Leggi su Veronasera.it
