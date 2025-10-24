Incendio al Rione Martucci | due auto distrutte dalle fiamme in un cortile
Fiamme nella notte, a Foggia, dove un doppio incendio auto è stato registrato all'interno di un'area condominiale al Rione Martucci. Secondo le prime informazioni raccolte, il rogo sarebbe partito da un'auto parcheggiata nel cortile condominiale per poi propagarsi rapidamente al veicolo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
