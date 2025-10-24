Incendio a Grugliasco | a fuoco una carrozzeria distrutte numerose auto

Torinotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di oggi, venerdì 24 ottobre 2025, si è verificato un incendio all'interno di una delle carrozzerie che operano nell'area di strada del Portone 171 a Grugliasco. Ad andare a fuoco sono stati numerosi veicoli. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco provenienti dal vicino. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

incendio grugliasco fuoco carrozzeriaIncendio in una carrozzeria a Torino: un ferito, l'Arpa monitora l'aria - L’incendio, scoppiato poco dopo le 10 del mattino, ha provocato anche disagi alla viabilità nella zona industriale di Pozzo Strada, con rallentamenti lungo strada della Pronda e nelle arterie vicine a ... Da giornalelavoce.it

Scoppia un incendio in una carrozzeria a Torino: rimasto ferito un uomo, nube di fumo visibile da chilometri - TORINO – Intorno alle 10 di questa mattina è scoppiato un incendio all’interno di una carrozzeria situata al civico 19 di Strada Vicinale della Pronda, nel quartiere Pozzo Strada di Torino. Scrive quotidianopiemontese.it

incendio grugliasco fuoco carrozzeriaIncendio in una carrozzeria a Torino, un ferito - Un incendio è divampato questa mattina, intorno alle 10, all'interno di una carrozzeria in strada della Pronda 19, nel quartiere Pozzo Strada, a Torino. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incendio Grugliasco Fuoco Carrozzeria