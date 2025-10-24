Incendio a Grugliasco | a fuoco una carrozzeria distrutte numerose auto
Nella notte di oggi, venerdì 24 ottobre 2025, si è verificato un incendio all'interno di una delle carrozzerie che operano nell'area di strada del Portone 171 a Grugliasco. Ad andare a fuoco sono stati numerosi veicoli. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco provenienti dal vicino. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
