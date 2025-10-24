Incendio a Grugliasco | a fuoco una carrozzeria distrutte numerose auto

Torinotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di oggi, venerdì 24 ottobre 2025, si è verificato un incendio all'interno di una delle carrozzerie che operano nell'area di strada del Portone 171 a Grugliasco. Ad andare a fuoco sono stati numerosi veicoli. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco provenienti dal vicino. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

incendio grugliasco fuoco carrozzeriaIncendio a Grugliasco: a fuoco una carrozzeria, distrutte numerose auto - Nella notte di oggi, venerdì 24 ottobre 2025, si è verificato un incendio all'interno di una delle carrozzerie che operano nell'area di strada del Portone 171 a Grugliasco. Scrive torinotoday.it

incendio grugliasco fuoco carrozzeriaIncendio all'interno di una carrozzeria Torino Pozzo Strada: nube di fumo visibile a distanza di chilometri e danni ingenti - Un incendio è scoppiato nella mattinata di venerdì, 10 ottobre, intorno alle 10, all'interno di una carrozzeria sita al civico 19 di strada vicinale della Pronda, in zona Pozzostrada. Si legge su torinotoday.it

Incendio in una carrozzeria a Torino: un ferito, l'Arpa monitora l'aria - L’incendio, scoppiato poco dopo le 10 del mattino, ha provocato anche disagi alla viabilità nella zona industriale di Pozzo Strada, con rallentamenti lungo strada della Pronda e nelle arterie vicine a ... Segnala giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Grugliasco Fuoco Carrozzeria