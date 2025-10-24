Incendiaria seriale di cassonetti | una donna di 67 anni denunciata dalla Polizia Locale

Repubblica.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini sui roghi che hanno distrutto diversi contenitori per la raccolta dei rifiuti in varie zone della città, dal centro a Sampierdarena fino alla Valpolcevera. 🔗 Leggi su Repubblica.it

incendiaria seriale di cassonetti una donna di 67 anni denunciata dalla polizia locale

