Inaugurato Agorà festival con il sold out al Bonci e al Verdi per la lectio di Barbero Il menu di sabato

Cesenatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’apertura del festival, che ha registrato per la lectio inaugurale ‘Come l’Europa è già precipitata una volta nella guerra mondiale’ dello storico Alessandro Barbero il tutto esaurito sia al Teatro Bonci che al Teatro Verdi (dove era possibile seguire l’incontro in collegamento streaming). 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

