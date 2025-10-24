Inaugurato Agorà festival con il sold out al Bonci e al Verdi per la lectio di Barbero Il menu di sabato
Dopo l’apertura del festival, che ha registrato per la lectio inaugurale ‘Come l’Europa è già precipitata una volta nella guerra mondiale’ dello storico Alessandro Barbero il tutto esaurito sia al Teatro Bonci che al Teatro Verdi (dove era possibile seguire l’incontro in collegamento streaming). 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
