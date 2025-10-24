Inaugurate a Palazzo Guinigi le prime mostre

(Adnkronos) – Esplorare universi narrativi, da un’immersione nelle più emozionanti atmosfere western fino ad avventure fantascientifiche che evocano bui periodi storici, passando per corpi che si trasformano nelle loro differenti bellezze, omaggi artistici, scoperta delle radici di giochi rivoluzionari e personaggi che hanno cambiato l’immaginario collettivo di intere generazioni. È questo l’obiettivo delle mostre di Lucca . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

