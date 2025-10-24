Scrutare la natura e fissarne le forme, imitarla e ripensarla. E’ il filo conduttore di ‘Nidus’, la nuova mostra di Mattia Vernocchi all’Ex Bar Cristina, la piccola galleria d’arte in via Manfredi, che inaugura domani alle 18 e rimarrà esposta fino al 5 dicembre. Perno dell’esposizione (che l’artista ha ideato insieme al cantautore Lorenzo Kruger, fondatore dello spazio espositivo) è la suggestiva installazione di un nido di grandi dimensioni realizzato in cemento, che richiama la costruzione archetipica essenziale simbolo di accudimento, ma su cui incombe la fragilità dell’esistenza. Attorno si dipanano una decina di sculture ispirate ai segni lasciati dalla natura dopo la distruzione, monito di un equilibrio precario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inaugura un ’Nidus’ all’ex bar Cristina