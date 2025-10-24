Inaugura un ’Nidus’ all’ex bar Cristina
Scrutare la natura e fissarne le forme, imitarla e ripensarla. E’ il filo conduttore di ‘Nidus’, la nuova mostra di Mattia Vernocchi all’Ex Bar Cristina, la piccola galleria d’arte in via Manfredi, che inaugura domani alle 18 e rimarrà esposta fino al 5 dicembre. Perno dell’esposizione (che l’artista ha ideato insieme al cantautore Lorenzo Kruger, fondatore dello spazio espositivo) è la suggestiva installazione di un nido di grandi dimensioni realizzato in cemento, che richiama la costruzione archetipica essenziale simbolo di accudimento, ma su cui incombe la fragilità dell’esistenza. Attorno si dipanano una decina di sculture ispirate ai segni lasciati dalla natura dopo la distruzione, monito di un equilibrio precario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Ex Bar Cristina. . 25 Ottobre INAUGURAZIONE dalle 18:00 alle 24:00 NIDUS la nuovissima mostra di Mattia Vernocchi A cura di Lorenzo Kruger C/o Ex Bar Cristina Cesena “ Il nido è un oggetto, un luogo e un ideale. C’è qualcosa di sacro in questa ingegneri - facebook.com Vai su Facebook