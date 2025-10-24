Ina inaugura l' anno istituzionale Falcomatà | Eccellenza del nostro territorio
La Basilica dell'Eremo ha ospitato l'inaugurazione dell'Anno istituzionale 2025-2026 dell'Istituto nazionale azzurro (Ina), associazione umanitaria di ispirazione cattolica e dedita al sostegno delle persone più vulnerabili, fondata e presieduta dal reggino Lorenzo Festicini. Alla cerimonia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
L'Università Popolare del Tempo Libero del Comune di San Bellino inaugura il nuovo anno accademico con un programma ampio e articolato
Atto accademico nell'inaugurazione del nuovo anno 2025-2026. Relazione del Preside.
Reggio Calabria, all'Eremo l'inaugurazione dell'Anno Istituzionale dell'Istituto Nazionale Azzurro | FOTO - Il Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha partecipato all'inaugurazione dell'Anno Istituzionale 2025-
Reggio Calabria, il Cardinale Bagnasco aprirà l'anno Istituzionale INA nella Basilica dell'Eremo - Reggio Calabria si prepara ad accogliere, con composta solennità e autentico fervore ecclesiale, un appuntamento di alto profilo che unisce tradizione spirituale e responsabilità civile: giovedì 23 ot ...
Reggio, il cardinale Bagnasco aprirà l'anno istituzionale Ina - REGGIO CALABRIA Reggio Calabria si prepara ad accogliere, con composta solennità e autentico fervore ecclesiale, un appuntamento di alto profilo che unisce tradizione spirituale e responsabilità civil ...