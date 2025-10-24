In Vino Civitas l’anteprima di Untold 2026 firmata Decanto
Nel cuore di Salerno, alla IX edizione di In Vino Civitas, il gruppo editoriale Decanto ha svelato in anteprima la seconda edizione di Untold 2026 nella cornice del Tempio di Pomona. Un momento atteso, che prepara il lancio ufficiale di novembre e rinnova un racconto del vino italiano dal respiro contemporaneo. Al Tempio di Pomona . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
