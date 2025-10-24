In Springsteen - Liberami dal nulla Jeremy Strong dimostra ancora una volta d' essere una spalla da Oscar
<strong>Jeremy Strong, ora al cinema con Springsteen - Liberami dal nulla, è un’ottima spalla e in quanto tale dovrebbe continuare. Nel ruolo di Kendall Roy in Succession ha interpretato il fratello maggiore della famiglia magnate dei media Waystar-Royco dove divideva la scena, sia sullo schermo che nella società, con i fratelli Roman ( Kieran Culkin ) e Siobhan ( Sarah Snook ). Primogenito, sì, ma comunque destinato a spartirsi la fetta di torta, bramando i riflettori, cercando in continuazione di conquistare sia la fiducia del padre, che la direzione dell’azienda, oltre che a un briciolo di considerazione e di rispetto da parte della propria famiglia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
