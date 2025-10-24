In sella alla bici elettrica trascina il cane per 6 chilometri | Bella trovata in una chiazza di sangue denunciato dogsitter

Trascinata per quasi 6 chilometri sull'asfalto con una catena a strozzo dall'uomo che doveva farle da dogsitter. Vittima una femmina di pastore tedesco di 5 anni di nome Bella, salvata grazie all'intervento di un cittadino che ha assistito alla scena.Non riusciva più a stare in piedi per le. 🔗 Leggi su Today.it

