Avrete notato tutti che, in questi giorni, fa più freddo in casa che all’aperto. Come sopravvivere senza incidere troppo sulle bollette? Vi svelo come ho risolto il problema. Da qualche giorno, più o meno in tutto il Paese, le temperature si sono abbassate e ce ne siamo accorti tutti. Siamo passati da uscire con al massimo una felpa al rispolverare i piumini che speravamo di lasciare dentro all’armadio ancora per un bel po’. Del resto, come ogni anno, il freddo prima o poi deve arrivare. Cityrumors.it La cosa più fastidiosa non è il freddo in sé ma il fatto di non riuscire a riscaldarci nemmeno quando siamo a casa. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - In questo periodo fa più freddo in casa che all’aperto: ecco come ho risolto il problema