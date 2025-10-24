In piazza Vittorio Emanuele apre ' Dualè Visage' un nuovo spazio dedicato al benessere

Pisatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo spazio dedicato alla cura del viso e del benessere globale della persona, frutto della passione, della professionalità e della visione di Francesca Corda e Giulia Luperini: nasce a Pisa in Piazza Vittorio Emanuele II n.5 Dualè Visage.All'inaugurazione della nuova attività presente. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

