In Lombardia infermieri dall’Uzbekistan Fontana | Saranno affiancati da tutor esperti

Lopinionista.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MILANO – “In queste ore ho letto con attenzione tanti commenti sull’arrivo di infermieri dallUzbekistan. Capisco le preoccupazioni espresse da operatori sanitari, cittadini e famiglie. La verità è semplice: in Lombardia mancano infermieri, e come presidente ho il dovere di garantire cure a tutti. Per questo, in attesa di soluzioni strutturali italiane, abbiamo attivato collaborazioni internazionali”. Così il governatore della Lombardia Attilio Fontana, che poi chiarisce: “Gli infermieri stranieri sono affiancati da tutor esperti; frequentano corsi di lingua italiana; non viene messa a rischio la sicurezza dei pazienti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

in lombardia infermieri dall8217uzbekistan fontana saranno affiancati da tutor esperti

© Lopinionista.it - In Lombardia infermieri dall’Uzbekistan, Fontana: “Saranno affiancati da tutor esperti”

Argomenti simili trattati di recente

lombardia infermieri dall8217uzbekistan fontanaIn Lombardia infermieri dall’Uzbekistan, Fontana: “Saranno affiancati da tutor esperti” - Così il governatore della Lombardia Attilio Fontana, che poi chiarisce: “Gli infermieri stranieri sono affiancati da tutor esperti; frequentano corsi di lingua italiana; non viene messa a rischio la ... Da lopinionista.it

lombardia infermieri dall8217uzbekistan fontanaInfermieri dall’Uzbekistan per gli Ospedali in Lombardia, Fontana risponde alle perplessità dei cittadini - In Lombardia i primi 10 infermieri dall’Uzbekistan, le perplessità dai social e la replica del presidente Fontana: in Lombardia non ci sono, per questo ... Scrive ilnotiziario.net

lombardia infermieri dall8217uzbekistan fontanaInfermieri arrivati da Uzbekistan incontrano governatore Fontana - Il primo gruppo di dieci infermieri arrivati dall'Uzbekistan per lavorare in Lombardia ha incontrato oggi il governatore Attilio Fontana: "Benvenuti e buon lavoro" ha detto loro Fontana, sottolineando ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Lombardia Infermieri Dall8217uzbekistan Fontana