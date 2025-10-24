In Lombardia infermieri dall’Uzbekistan Fontana | Saranno affiancati da tutor esperti
MILANO – “In queste ore ho letto con attenzione tanti commenti sull’arrivo di infermieri dall’Uzbekistan. Capisco le preoccupazioni espresse da operatori sanitari, cittadini e famiglie. La verità è semplice: in Lombardia mancano infermieri, e come presidente ho il dovere di garantire cure a tutti. Per questo, in attesa di soluzioni strutturali italiane, abbiamo attivato collaborazioni internazionali”. Così il governatore della Lombardia Attilio Fontana, che poi chiarisce: “Gli infermieri stranieri sono affiancati da tutor esperti; frequentano corsi di lingua italiana; non viene messa a rischio la sicurezza dei pazienti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Argomenti simili trattati di recente
Nursind Lombardia contro il “vizio” di cercare infermieri all’estero: “La Regione pensi a trattenere quelli italiani”: Continua a far disutere la decisione annunciata dalla Regione Lombardia di far fronte alla carenza di infermieri attraverso il reclutamento all’estero - facebook.com Vai su Facebook
Assumerete infermieri indiani come lei aveva annunciato? «Il progetto è in piedi perché potenzialmente efficace visto che potremmo attingere da una disponibilità di circa 3 milioni di infermieri. Stiamo però vagliando altre soluzioni. In Lombardia hanno preso - X Vai su X
In Lombardia infermieri dall’Uzbekistan, Fontana: “Saranno affiancati da tutor esperti” - Così il governatore della Lombardia Attilio Fontana, che poi chiarisce: “Gli infermieri stranieri sono affiancati da tutor esperti; frequentano corsi di lingua italiana; non viene messa a rischio la ... Da lopinionista.it
Infermieri dall’Uzbekistan per gli Ospedali in Lombardia, Fontana risponde alle perplessità dei cittadini - In Lombardia i primi 10 infermieri dall’Uzbekistan, le perplessità dai social e la replica del presidente Fontana: in Lombardia non ci sono, per questo ... Scrive ilnotiziario.net
Infermieri arrivati da Uzbekistan incontrano governatore Fontana - Il primo gruppo di dieci infermieri arrivati dall'Uzbekistan per lavorare in Lombardia ha incontrato oggi il governatore Attilio Fontana: "Benvenuti e buon lavoro" ha detto loro Fontana, sottolineando ... Secondo ansa.it