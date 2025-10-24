MILANO – “In queste ore ho letto con attenzione tanti commenti sull’arrivo di infermieri dall’Uzbekistan. Capisco le preoccupazioni espresse da operatori sanitari, cittadini e famiglie. La verità è semplice: in Lombardia mancano infermieri, e come presidente ho il dovere di garantire cure a tutti. Per questo, in attesa di soluzioni strutturali italiane, abbiamo attivato collaborazioni internazionali”. Così il governatore della Lombardia Attilio Fontana, che poi chiarisce: “Gli infermieri stranieri sono affiancati da tutor esperti; frequentano corsi di lingua italiana; non viene messa a rischio la sicurezza dei pazienti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - In Lombardia infermieri dall’Uzbekistan, Fontana: “Saranno affiancati da tutor esperti”