C’è un piccolo paese europeo e della Nato, con una forte sensibilità strategica verso la Russia, che sta attraversando una profonda crisi politica e che mostra in modo inequivocabile i rischi legat. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - In Lituania il partito dei pacifinti al governo sta creando parecchio caos