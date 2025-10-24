In Italia chi è di destra viene criminalizzato

Caro Direttore, leggo sul giornale che dirigi con Sallusti due notizie emblematiche della follia ideologica che ha colpito la sinistra in tutte le sue articolazioni. La prima riguarda la definitiva assoluzione di Berlusconi dall'insostenibile accusa che avesse rapporti d'affari con la mafia, mediati dal suo amico Dell'Utri. La seconda riferisce che l'autoreferenziale Ranucci, con il sostegno della Schlein, attribuisce ai giornali finanziati da Angelucci il clima d'odio che ha generato l'attentato che ha distrutto le auto di sua proprietà. Due storie di ordinaria follia. Se il fattaccio fosse accaduto a Sallusti avrebbero rispolverato il «Cui prodest?» d'antica memoria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

