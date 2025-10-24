In giro per Campo di Mare con machete coltello e piede di porco
Cerveteri, 24 ottobre 2025 – I carabinieri della Stazione di Campo di Mare hanno denunciato a piede libero un uomo di 50 anni per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. L’uomo, notato dai militari mentre si lungo viale Fregene a bordo di un furgone, è stato fermato per un controllo. Durante la perquisizione personale e veicolare i carabinieri hanno trovato all’interno del mezzo un coltello da cucina, un machete lungo circa 40 centimetri e un piede di porco della lunghezza di 50 centimetri. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Altre letture consigliate
Due cavalli in fuga fanno 'invasione di campo' alla 56° edizione del Giro dei Tre Monti, gara podistica che si tiene a Imola: provvidenziale e tempestivo l'intervento di una pattuglia della Polizia locale. #cavallomagazine #lietofine #garapodistica #cavalli #fuga - facebook.com Vai su Facebook
La posizione ufficiale dell'AIA sul rigore di Milan-Fiorentina: "Marinelli aveva letto bene la situazione in campo. Il Var non deve intervenire sull'intensità, è una valutazione di campo ed è una valutazione che fa l'arbitro. Gianluca Rocchi sta portando avanti una s - X Vai su X
In giro per Campo di Mare con machete, coltello e piede di porco - Cerveteri, 24 ottobre 2025 – I carabinieri della Stazione di Campo di Mare hanno denunciato a piede libero un uomo di 50 anni per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Come scrive ilfaroonline.it
Cerveteri – 50enne con machete fermato dai carabinieri a Campo di Mare - L'uomo è stato prontamente denunciato per porto abusivo di armi CAMPO DI MARE (CERVETERI) - Segnala etrurianews.it