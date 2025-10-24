In giro per Campo di Mare con machete coltello e piede di porco

Cerveteri, 24 ottobre 2025 – I carabinieri della Stazione di Campo di Mare hanno denunciato a piede libero un uomo di 50 anni per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. L’uomo, notato dai militari mentre si lungo viale Fregene a bordo di un furgone, è stato fermato per un controllo. Durante la perquisizione personale e veicolare i carabinieri hanno trovato all’interno del mezzo un coltello da cucina, un machete lungo circa 40 centimetri e un piede di porco della lunghezza di 50 centimetri. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it