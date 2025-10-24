In diretta su Sky Sport e in streaming su NOW le World Series 2025 della MLB

24 ott 2025

Al via in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW le World Series di baseball MLB 2025. Nella sfida che assegna il titolo nazionale si affrontano i Los Angeles Dodgers, campioni della National League, e i Toronto Blue Jays, vincitori dell’American League. I Dodgers, campioni del 2024, sono alle seconde World Series consecutive, . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

