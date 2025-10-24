In Costa d’Avorio c’è tensione in vista del voto
Alassane Ouattara, il capo dello stato in carica dal 2011, si candida per un quarto mandato tra campagne di disinformazione ed esclusioni forzate degli oppositori. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche questi approfondimenti
COSTA D'AVORIO AL BIVIO LO SCATTO DEL GIORNO Manifesti politici ad Abidjan. Alla vigilia delle elezioni presidenziali, la Costa d’Avorio vive in un clima di incertezza sul futuro. - Foto di Issouf Sanogo/ Afp La Costa d’Avorio, celebrata dalle istituzioni i - facebook.com Vai su Facebook
Immagini dalle comunità nel mondo: Abidjan, Costa d'Avorio - Un riconoscimento per la presenza fedele di Sant'Egidio nell'ospedale psichiatrico di Bingerville ... https://comunitadisantegidio.info/2025/10/21/abidjan-costa-davorio-un-riconoscimento-per-la-pre - X Vai su X