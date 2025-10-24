In casa nascondono droga e armi clandestine arrestati coniugi

Sono finiti in carcere due coniugi di origini straniere, lui di 51 anni e lei di 49, residenti a Pescara, ritenuti gravemente indiziati di spaccio di droga e detenzione di armi clandestine. L’arresto è stato eseguito nel quartiere Zanni, nel pomeriggio di giovedì 23 ottobre dalla polizia, in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Fascino festivo per la casa È arrivato il Calendario dell’Avvento LOBERON in edizione limitata! Dietro ogni porticina si nascondono piccole sorprese accuratamente selezionate per prepararvi alla magia delle feste. Calendario dell’Avvento Calavira I 25898 - facebook.com Vai su Facebook

Campegine. Usa la casa della fidanzata per nascondere la cocaina da spacciare: arrestato diciottenne https://24emilia.com/campegine-usa-la-casa-della-fidanzata-per-nascondere-la-cocaina-arrestato-diciottenne/… - X Vai su X

Sembrano penne ma sono pistole: le armi in casa di un 27enne insieme a droga e munizioni - Un 27enne è stato arrestato nel Salernitano: in casa, oltre ad armi, munizioni e cocaina, aveva anche due penne- Riporta fanpage.it

La pensionata che dietro la cucina nascondeva 35 kg di droga, armi e disturbatori di frequenza - Una donna di 70 anni è stata arrestata a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, I carabinieri nella sua abitazione hanno trovato un hashish diviso in panetti, cocaina, pistole, munizioni e tut ... Come scrive today.it

Venezia, avevano armi e droga in casa: arrestati padre e figlio - In manette sono finiti Massimo e Alessio Marconi, rispettivamente padre e fratello di Raffaele, condannato a 17 anni per l'omicidio di un cittadino tunisino avvenuto nel 2023 alle Guglie ... Come scrive rainews.it